Çorum’da hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararı gereğince, il genelindeki tüm hayvan pazarlarının 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde bulunan hayvan pazarlarının, bölgede çıkan şap hastalığının bulaşma ve yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

Kapatılan hayvan pazarlarının hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.



