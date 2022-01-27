Çorum'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre kent merkezindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.
Tanık beyanlarını alan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.T. ve İ. K. olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan iki kadının yanı sıra hırsızlık olayının diğer zanlısı K.K'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
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