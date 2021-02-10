Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ve Laçin ilçelerine bağlı iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyü ile köye bağlı Pelitpınarı Mahallesi ve Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyüne 10 gün boyunca giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca, bu yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Karara göre, karantina bugün saat 18.00'den itibaren yürürlüğe girecek.

