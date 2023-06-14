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Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

14.06.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü yaralandı.

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar 19. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yüksel Ö. idaresindeki 19 KP 118 plakalı otomobil, Önder S. idaresindeki 19 CY 685 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yüksel Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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