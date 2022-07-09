Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ferhat E'nin kullandığı 34 CFR 131 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Köprüalan köyü yol ayrımında Cuma K. yönetimindeki 19 DN 778 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Ferhat E'nin yanı sıra araçlarda bulunan Cemre E, Hüsne E, Yaren E, Şengül U. ve İlknur K. yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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