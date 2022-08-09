Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde indikten sonra hareket eden minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.N, 42 ACY 291 plakalı minibüsünü Eski Sanayi Sitesi'ndeki ikametlerinin önünde durdurarak, aralarında yeğeni 2 yaşındaki İbrahim N'nin de bulunduğu yakınlarını indirdi.

Bu sırada minibüsün önüne geçen yeğenini fark etmeyen sürücü, hareket edince yeğenine çarptı.

Minibüsün altında kalan çocuk, akrabaları tarafından çıkartılarak aynı minibüsle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.N, polis ekiplerince gözaltına alındı.



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