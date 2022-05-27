YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da jandarma ekipleri 8 hırsızlık zanlısını yakaladı

Çorum'da jandarma ekipleri 8 hırsızlık zanlısını yakaladı

27.05.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da jandarma ekipleri 8 hırsızlık zanlısını yakaladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, iki ayrı adresten hırsızlık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs'ta Çorum İskilip kara yolundaki bir iş yerinden iş makinesine ait yaklaşık 100 bin liralık parça ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinden yaklaşık 50 bin liralık krom plak çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kimlikleri tespit edilen 8 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Çalındıktan sonra satıldığı tespit edilen eşyalar ise jandarma ekiplerince satıldıkları iş yerinden alınarak sahiplerine iade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:08
Öğle
12:42
İkindi
16:39
Akşam
20:07
Yatsı
21:50
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.