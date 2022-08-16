Çorum'da kamyonla otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaşar Göçer idaresindeki 19 KY 531 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Boğaziçi Kavşağı'nda Meftun Akbaba'nın kullandığı 05 ACF 564 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Recep Özhan yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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