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Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildi

16.02.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun yüz yüze eğitime başlayan taşımalı okullarda eğitime ara verilmesine karar verdiği bildirilen açıklamada, "Devam eden kar yağışı sebebiyle ilimiz merkezinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim için açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarına servis ile gelen öğrencilere yönelik 16 ve 17 Şubat'ta 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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