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Çorum'da kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçakla yaralandı

20.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, sürücülerden biri ise yoldan geçen genç tarafından bıçaklandı.

Çorum'da kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçakla yaralandı

Ö.S'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip ile F.A. yönetimindeki 19 TA 035 plakalı ve S.F. idaresindeki 06 AS 7005 plakalı otomobiller, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi belediye ışıklarında çarpıştı. Kazada, sürücülerden S.F. yaralandı.

Aracından inen sürücü Ö.S. ise yoldan geçen ve kazayla ilgisi bulunmayan M.Y. (16) tarafından bıçaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan kısa süre sonra M.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, ilk ifadesinde, sürücüyü kendisine küfretmesi nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Çorum'da kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçakla yaralandı

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