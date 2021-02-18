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Çorum'da kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

18.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Çorum'da kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir süredir kayıp olarak aranan kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultan ve Mehmet E. çifti, 7 Ocak'ta çarşıya gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kızları C.E. hakkında kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, kız çocuğunu Ankara'daki bir adreste buldu.

Operasyonda, kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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