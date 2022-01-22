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Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

22.01.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Çorum sınırlarındaki bir bölümünün yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışla hava sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrediyor.

Özellikle kırsal kesimde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buzla kaplandı.

Kızılırmak'ın donmuş yüzeyi, dron ile havadan görüntülendi.

Nehrin buzla kaplı yüzeyi, Türkiye'nin en uzun köprülerinden, 1250 metre uzunluğundaki İskilip Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu.

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Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
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