Çorum’da korona virüs aşısında son durum

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum’da korona virüs aşısı yaptıran kişi sayısının 9 binin üzerinde çıktığını açıkladı.

Korona virüs aşı takvimi hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, korona virüs aşı çalışmaları kapsamında kentte ilk aşamada sağlık personeli, huzurevleri ile bakım evlerinde kalan vatandaşlarla bu vatandaşların bakımında görev alan personelin aşılarının tamamlandığını söyledi.

90 ila 85 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sobacı, “Bu güne kadar yaklaşık bin 750 kişinin aşıları evlerinde yapılmış, hafta sonları dahil mobil ekiplerimizce aşılama faaliyetleri devam etmektedir. İlimizde toplam aşı olan kişi sayısı 9 binin üzerine çıkmıştır” dedi.

Aşı sırası geldikçe, aşı olmak isteyen vatandaşların MHRS veya Alo 182’yi arayarak randevu almaları gerektiğini anlatan Sobacı, “85 yaş üstü kişilerden evlerinde aşı olmak isteyenler randevu alırken İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Aşı Birimlerinden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek aşı yaptırmak isteyenler ise aynı şekilde hastanelerden veya Aile Hekimlerinden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir”

