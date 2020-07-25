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Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

ÇORUM HABERLERİ  | 25.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr.

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, kentte korona virüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, geleneksel alışkanlıkların pandemi sürecinde terk edilmesi için uyarıda bulundu.
Korona virüs salgının başladığı ilk günden itibaren Çorum’da tüm sürecin Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıkların direktifleri doğrultusunda valilik tarafından hassasiyetle takip edildiğini dile getiren Dr. Ömer Sobacı, özellikle Haziran ayı başından itibaren iller arası seyahat yasağının kalkması ile birlikte bir çok Anadolu şehrinde olduğu gibi Çorum’da vaka sayılarında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekti.
Vakaların büyük çoğunluğunun, ilk tespit edilen vakanın çevresinde yapılan temaslı taraması sonucu ortaya çıktığı, aile içi ve akrabalar arası yoğun bir bulaştırıcılığın söz konusu olduğunun görüldüğüne işaret eden Sobacı, “Bu gerçeklerden hareketle, salgın riski ortadan kalkana kadar geleneksel alışkanlıklarımıza bir müddet ara vermek, ziyaretlerimizi uzaktan ve gerektiğinde teknolojik imkanlardan yararlanarak yapmak bizim için en sağlıklı yöntem olacaktır. Yeni tespit edilen vakalarda yaş ortalaması düşüş eğilimi göstermekte olup, buna bağlı olarak yoğun bakım hasta sayılarında da ciddi azalma olmuştur. Ancak bu hastalığın özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için büyük bir risk olarak karşımızda durmakta olduğu gerçeği gözden ırak tutulmamalıdır. Bu nedenle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar kendilerini çok iyi izole etmeli, bizler toplumsal olarak öncelikle kendi sağlığımız konusunda, daha sonra da özellikle bahsettiğimiz bu riskli gruplara karşı duyarlılığımızı en üst düzeyde tutmalı ve bu sürece en iyi şekilde destek vermeliyiz” dedi.
Maske kullanımının, sosyal mesafe kuralı ve temizliğe dikkat etmenin salgının seyrini belirleyen en önemli tedbirler olduğunun altını çizen Sobacı, toplumsal olarak bu tedbirlere riayet edildiği takdirde insanlar için her yerin güvenli olacağını, tedbirsiz davranıldığı sürece de dünyada hiçbir bölgenin güvenli olamayacağını sözlerine ekledi.

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