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Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alınanların sayısı 105'e ulaştı

ÇORUM HABERLERİ  | 06.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

Çorum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alınanların sayısı 105'e ulaştı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 105 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındığı bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada 9 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinaya alındığını, günlük masraflarının tahsil edildiğini, ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi, "Mahalle denetim ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bugüne kadar 105 kişi yurtlarda karantinaya alınmıştır. 5 Kasım itibarıyla 1059 ihbar alınmış, bu ihbarların 76'sı asılsız olup, 983'ü ile ilgili işlem yapılmıştır. Mahalle denetim ekiplerince 140 bin 717 kişi denetlenmiş, izolasyon kurallarına uymayan kişi ve kuruluşlar için düzenlenen 365 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 8 bin 363 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi ayrıca, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 10 gün sürecek denetim programı hazırlandığını, maske, sosyal mesafe ve hijyenin yanı sıra kişilere HES kodu sorgulaması da yapılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda da Çorum'daki kamu ve özel sektördeki iş yerlerinde uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılacağına işaret eden Çiftçi, birçok sektörden iş yerlerinin en geç saat 22.00 itibarıyla faaliyetlerini sonlandırmasına karar verildiğini kaydetti.

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