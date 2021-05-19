Çorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 7 kişiye para cezası

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren Samancılar ve Balyacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yöneticilerin, dernek binasına giden devriye ekiplerine kapıyı açmaması üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısından arama kararı çıkarıldı.

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, dernek merkezinde farklı yerlerine saklanan 7 kişiyi yakaladı. Bir kişinin de baskın sırasında uyuma numarası yapması dikkati çekti.

Dernekteki aramada, 118 deste kullanılmış, 7 deste kullanılmamış iskambil kağıdı, 36 zar, 4 hesap defteri, 2 boş yazboz defteri, 14 oynanmış yazboz defteri, 1 pompalı tüfek, 7 fişek ve 14'er kapsüllü 12 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Dernekteki 7 kişiye, kumar oynadıkları için 9 bin 352 lira, Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 24 bin 283 lira olmak üzere toplam 33 bin 635 lira para cezası verildi.

