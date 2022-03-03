Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erol Sert'in kullandığı 06 LER 03 plakalı otomobil ile Metin Bozkuş'un kullandığı 19 EA 820 plakalı minibüs, Çorum-Osmancık kara yolu Bayatgediği mevkisinde çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Kadir Can Sert ve Enes Ünal yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Osmancık kara yolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz