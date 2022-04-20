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Çorum'da öğretmen ve öğrencilere 112 acil çağrı eğitimi verildi

20.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Çiftçi: - "112'yi gereksiz yere meşgul edenlere 562 lira idari para cezası uygulanıyor. Eğer tekerrür olursa ceza katlamalı olarak devam ediyor"

ÇORUM (AA) - Çorum'daki 456 okulda eş zamanlı düzenlenen eğitimde 7 bin 200 öğretmen ile 90 bin öğrenciye 112 Acil Çağrı Merkezinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 112'nin bilinçli kullanılmasının sağlanması amacıyla kentteki okullarda eş zamanlı eğitim düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi de Toprak Sanayi Ortaokulu'nda öğrencilerle 112 Çağrı Merkezi dersini dinledi.

Çiftçi, eğitimin ardından gazetecilere, Türkiye'de 2009 yılında Antalya'da pilot olarak hayata geçirilen acil çağrıların tek numarada toplanması çalışmasının kademeli olarak ülke geneline yayıldığını söyledi.

Çorum'da da acil yardım numaralarının 112'de toplanarak 27 Ocak 2021'de tek çatı altında hizmet vermeye başladığını belirten Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bugüne kadar yaklaşık 600 bin çağrıya cevap verildiğine işaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezinin daha etkin kullanımı için okullarda eğitim verilmesi yönünde karar aldıklarını anlatan Çiftçi, bu kapsamda 456 okulda yaklaşık 90 bin öğrenci ve 7 bin 200 öğretmene acil çağrı eğitimi verildiğini kaydetti.

Vatandaşların acil durumlar için değişik numaraları hatırlamakta zorlanabildiğini, bu durumun yardımın gelmesini geciktirebildiğine dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bir yangın olduğunu düşünelim. Yangının olduğu muhite göre emniyet veya jandarmanın olaya müdahale etmesi gerekiyor. İtfaiyenin öncelikle çıkış yapması gerekiyor. Ambulansın yangın bölgesine sevk edilmesi gerekiyor. Bunları tek kişinin arka arkaya araması zaman kaybı. Dolayısıyla acil çağrıların 112 altında toplanması, zaman, can ve mal kayıplarının önüne geçti. Acil çağrı merkezimizde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, sağlık teşkilatı, itfaiye, AFAD, orman işletme gibi kurumların temsilcileri var. Bunların hepsi tek bir salonda entegre vaziyette çalışıyor. Bir vatandaş 112'yi aradığında, çağrı alıcı dediğimiz, ilk çağrıyı karşılayan kişi vatandaşa cevap veriyor. Arayan kişinin konumu belirleniyor ve sisteme işleniyor. Ardından durum kısaca özetlendikten sonra kurum temsilcilerine yönlendiriliyor. Eğer koordinasyonu gerektiren bir durum varsa çağrı yönlendiricilerimiz gerekli koordinasyonu sağlıyor. Vatandaş değişik numaraları aramak yerine tek bir numarayı arasın ve birlikte sevk edilmesi gereken kurumların hepsi aynı zamanda olay mahalline kısa zamanda intikal etsin. Sistemin asıl amacı bu."

- 112'yi gereksiz meşgul edenlere 562 lira idari para cezası veriliyor

Çiftçi, 112'nin farklı maksatlarla gereksiz yere meşgul edilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek için kurulmuş bir sistem. Vatandaşlarımızdan bazıları bunu gereksiz yere kullanabiliyor. Gece yarısı sıkılanlar, amacı dışında başka maksatlarla arayanlar olabiliyor. O anda ihtiyacı olan birinin 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşamadığını düşünmemiz lazım. Lütfen 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere aramayalım, oradaki görevlileri boş yere meşgul etmeyelim. 112'yi gereksiz yere meşgul edenlere 562 lira idari para cezası uygulanıyor. Eğer tekerrür olursa ceza katlamalı olarak devam ediyor."

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