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Çorum’da öğretmenler günü kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 24.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım öğretmenler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kutlama programı Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni ile başladı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım öğretmenler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlama programı Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.
Öğretmenevi’nde devam eden kutlama proğramında aday öğretmenlerin yemin etti. Burada öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "İnşallah vatanını, milletini, devletini, ağacı, toprağı, hayvanı seven, bayrağı için can veren, ülkesine karşılıksız hizmet eden, manevi ve milli değerlerine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek en büyük gayeniz olsun. Allah yolunuzu her daim açık, kaleminizi keskin kılsın. Öğretmenlerimize bu kutlu yolda başarılar dilerim" dedi.
Genç öğretmenlerin yemin töreninin ardından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.
Valilikte devam eden programda ise Vali Mustafa Çiftçi tarafından 2020 yılı içerisinde emekliğe ayrılan öğretmenleri temsilen, 30 yıl görev yapan Funda Eker ile 43 yıl görev yapan Ali Osman Helvacı’ya ’Hizmet Şeref Belgesi’ takdim edildi.
24 Kasım kutlama programı etkinlikleri Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen Çevrim İçi konser ile sona erdi.

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Sabah
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Öğle
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