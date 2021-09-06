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Çorum'da okul önlerindeki yaya geçitlerinde "model polis" uygulaması başladı

06.09.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da okul önlerindeki yaya geçitlerinde "model polis" uygulaması başladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki yaya geçitlerinde öğrencilerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "model polis" uygulaması hayata geçirildi.

Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun bire bir ölçülerinde 3 boyutlu maketi oluşturuldu.

Üzerinde "Okul geçitlerinde ve yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara aittir" yazılı pankart bulunan polis modeli, kentteki çeşitli okulların önündeki yaya geçitlerine yerleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, 23 Nisan İlkokulu önündeki yaya geçidinde "model polis" ve öğrencilerle birlikte uygulama yaptı. Uygulamada öğrenciler polis şapkası ve düdüğü ile trafik akışını polis memurlarıyla birlikte yönetti.

Demir, gazetecilere, model polis uygulaması ile sürücülerin yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu bilincini pekiştirmesini hedeflediklerini söyledi.

Bugüne kadar yapılan çeşitli uygulamalarla sürücülerin yayalara yol verme alışkanlığı kazandığını belirten Demir, "Model polis maketi de bu çalışmalarımızdan biri. Okulların önlerine ve Valilik önüne yerleştirdik. 2019'dan bu yana yaya önceliği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Önceki yıllarda elde ettiğimiz başarıyı bu yıl okulların açılmasıyla birlikte devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Çocukların trafikte güvenliğini en üst seviyeye çıkarmaya gayret ettiklerini anlatan Demir, "Çorum'u yaya güvenliği anlamında en başarılı illerden biri yapmak istiyoruz. Bu amaçla etkinlikler yapıyoruz. Model polis maketimiz vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

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