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Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanık hakim karşısında

20.09.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanık Selfet Başkuş, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde oğluyla kavga ettikleri gerekçesiyle okul servisindeki iki öğrenciyi silahla öldüren sanık Selfet Başkuş, "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Selfet Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

- Olay

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde 12 Mart'ta Selfet Başkuş, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar götürüldükleri Alaca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği aktarılan sanık hakkında, "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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