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Çorum’da okullar ilaçlanıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 12.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüs’ salgınına karşı Çorum’da ortak kullanım alanlarının ardından okullarda ilaçlama çalışması başlatıldı.Çorum Belediyesi tarafından camiler, toplu ulaşım araçları, çocuk parklarının ardından kent merkezindeki eğitim kurumlarını dezenfekte etmeye başladı.Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, korona virüsü ile alakalı tedbirler almak adına Çorum Belediyesi’nin ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Toplu taşıma araçları, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çöplü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışma ile eğitim kurumlarını ilaçladıklarını açıkladı.Çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için çalışmaların süreceğini vurgulayan Çöplü, “Amacımız dezenfektasyonun artırılması.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüs’ salgınına karşı Çorum’da ortak kullanım alanlarının ardından okullarda ilaçlama çalışması başlatıldı.
Çorum Belediyesi tarafından camiler, toplu ulaşım araçları, çocuk parklarının ardından kent merkezindeki eğitim kurumlarını dezenfekte etmeye başladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, korona virüsü ile alakalı tedbirler almak adına Çorum Belediyesi’nin ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Toplu taşıma araçları, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çöplü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışma ile eğitim kurumlarını ilaçladıklarını açıkladı.
Çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için çalışmaların süreceğini vurgulayan Çöplü, “Amacımız dezenfektasyonun artırılması. Uzmanlarımızın ifade ettiği gibi kişisel temizliklerimizi yaptığımız zaman virüslerden daha rahat kurtulabiliyoruz. Bize dezenfektasyon konusunda ekiplerimizle ilk önce ilköğretim okullarında daha sonra ile ortaokullarda dezenfektasyon çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Okullarda öğrencelerimizin bulunmadığı saatlerde dezenfektasyon yapacağız. Çorum’daki bütün okullarda da dezefenkte yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerinin devam ettirmesi noktasında belediye olarak çalışmalarımız sürecek” dedi.

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