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Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

ÇORUM HABERLERİ  | 05.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara" yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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5 tutuklama Çorum Operasyon Organize suç örgütü

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