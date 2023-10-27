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Çorum'da otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

27.10.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Çorum'da bir otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak'ta bir otobüs durağında bulunan 5 kişiye M.E. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda durakta bulunan E.C.A, D.T. ve S.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken saldırıdan yara almadan kurtulan ve olay yerinden ayrılan diğer iki kişinin tespit edilmesi için de çalışmalar sürüyor.

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Çorum saldırgan

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