Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Köroğlu'nun (41) kullandığı 06 PGA 80 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Koparan mevkisinde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan ve yaralanan Alparslan T. (24) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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