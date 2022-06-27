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Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

27.06.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Köroğlu'nun (41) kullandığı 06 PGA 80 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Koparan mevkisinde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan ve yaralanan Alparslan T. (24) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum’da trafik kazası 1 ölü 1 yaralı

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trafik kazası Çorum

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İmsak
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Öğle
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İkindi
16:47
Akşam
20:22
Yatsı
22:11
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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