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Çorum’da otomobil ile kamyon çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

İHA İHA
25.03.2024 14:58
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Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Zile kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Tokat istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan Nazım K. (68) yönetimindeki 19 ADG 935 plakalı otomobil, Mesut Ö. yönetimindeki 19 KZ 743 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden kopan LPG tankı yolun ortasına fırladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Nazım K. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Nazım K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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