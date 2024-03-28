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Çorum'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı

AA AA
28.03.2024 15:11
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Çorum'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı

Şükriye Ç. idaresindeki 06 MJG 05 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta, Ömer T'nin kullandığı 19 S 0087 plakalı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Kazada serviste bulunan 15 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Çorum

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