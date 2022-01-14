YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da otomobil ile tır çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile tır çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

14.01.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobil ile tır çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan Tokat'a seyahat eden Eyüp Nazlı'nın (28) kullandığı 06 DE 079 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Zile Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Nazlı (55) ve Fadime Nazlı (50) araçta sıkıştı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tokat-Ankara kara yolunda ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulunduMilli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:54
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Çorum Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cumartesi

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.