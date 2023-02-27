YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da otomobilde silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilde silahla vurulan 2 kişi yaralandı

27.02.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da otomobilde silahla ateş edilen 2 kişi yaralandı.

Bahabey Caddesi'nde 2 kişinin yaralı halde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralandıkları belirlenen Yiğit K. (20) ve Uğur K. (27), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, Yiğit K. ve Uğur K'nin, Kale Mahallesi Mürsel Sokak'ta 06 DGB 813 plakalı otomobilde, tartıştıkları Umut Ş'nin silahla ateş etmesi sonucu yaralandıkları ve araçtan kaçarak Bahabey Caddesi'ne geldikleri belirlendi.

Saldırının ardından yaralılara ait araçla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralıKontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
Gökçeada heyelandan yarım asır sonra bu kez depremzedelere kucak açtıGökçeada heyelandan yarım asır sonra bu kez depremzedelere kucak açtı
İkizler Alican ve Emrecan depremde el ele yaşama veda ettiİkizler Alican ve Emrecan depremde el ele yaşama veda etti
Anahtar Kelimeler:
Çorum Otomobil ambulans

Çorum Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:58
İkindi
16:03
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.