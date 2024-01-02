Çorum'da otomobilin bisikletliye çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı

M.A.K. (42) idaresindeki otomobil, 17 Aralık'ta Çorum-Osmancık kara yolu Osmancık ilçe girişinde M.A'nın (18) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan bisiklet sürücüsüne, kaza yerinden geçmekte olan bir sağlık çalışanı aracından inerek müdahale etti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bisiklet sürücüsü, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. M.A'nın kaza sırasında kulaklık taktığı belirlendi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

