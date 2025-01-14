YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
14.01.2025 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Mecitözü ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Özcan Serpinli (49) idaresindeki 19 ACG 986 plakalı otomobil Çorum-Amasya kara yolu Köseyüp köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Seyhan U. (46) ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Serpinli'nin cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çorum Mecitözü kaza

Çorum Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
12:54
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.