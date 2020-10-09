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Çorum’da pandemi kurallarını ihlal eden bin 629 kişiye 1 milyon 610 bin 641 TL para cezası

ÇORUM HABERLERİ  | 09.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 629 kişiye 1 milyon 610 bin 641 TL para cezası kesildi.İl genelinde uyarılara rağmen, sokağa çıkma yasağını ihlalden (65) yaş üstü 230 kişiye 98 bin 164 TL, 20 yaş altı 359 kişiye 201 bin 404 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 314 kişiye 631 bin 511 TL, maske takma kuralına uymayan 556 kişiye 234 bin 263 TL ve 170 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu 282.

Çorum’da pandemi kurallarını ihlal eden bin 629 kişiye 1 milyon 610 bin 641 TL para cezası

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 629 kişiye 1 milyon 610 bin 641 TL para cezası kesildi.
İl genelinde uyarılara rağmen, sokağa çıkma yasağını ihlalden (65) yaş üstü 230 kişiye 98 bin 164 TL, 20 yaş altı 359 kişiye 201 bin 404 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 314 kişiye 631 bin 511 TL, maske takma kuralına uymayan 556 kişiye 234 bin 263 TL ve 170 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddeden 445 bin 299 TL olmak üzere toplam 1 milyon 610 bin 641 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklama da, bugüne kadar merkez ve ilçelerde 844 adet ihbar alındığı, ihbarların 66 tanesi asılsız çıktığı bildirildi.
Merkez ve ilçelerde Mahalle denetim ekiplerince 70 bin 900 kişinin denetlendiğinin belirtildiği açıklama da, “Denetim ekiplerince 53 bin 32 işyeri ve kişiler, gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 364 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 7 bin 257 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.
İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 7 kişi tutanakla tespit edilip kalan izolasyon sürelerini yurtta karantinada geçirmeleri için yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır” dedi.

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