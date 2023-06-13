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Çorum’da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.06.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum’da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Halil İbrahim K. (19) idaresindeki 19 ACK 548 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasar alan 4 aracın olay yerinden çekildiği sırada, iki otomobilin karıştığı bir kaza daha meydana geldi. İkinci kazada yaralanan olmazken trafik kısa süreli aksadı.

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