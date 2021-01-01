Çorum’da park halindeki iki otomobil çalındı

Çorum’da önce gece iki farklı adresten çalınan iki otomobil polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 7. Sokak üzerinde park halinde bulunan 1982 model Renault marka araç ile Üçtutlar Mahallesi Anadolu 13. Sokak üzerinde 1984 model Renault marka otomobil gece saatlerinde çalındı. Araç sahiplerinin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği personeli tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda olay yeri ile çevresinde yapılan mobese kamera çalışmaları ve araştırmalar neticesinde oto hırsızlıklarını gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi. Zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlıların ifadeleri sonrasında harekete geçen polis ekipleri 1982 model Renault marka aracı Küçük Sanayi Sitesinde oto hurda alımı yapılan işyerinde parçalınmış olarak, 1984 model Renault marka araç ise plakası sökülmüş hasarsız olarak park halinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilirken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmaların devam ettiği bildirildi.



