Çorum'da ramazan tırı mahalleleri dolaşarak dini ezgiler seslendiriyor

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince oluşturulan ramazan tırı, iftardan sonra mahalleleri dolaşarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan vatandaşlar için ilahi ve dini ezgiler seslendiriyor.

Ramazan etkinliklerini salgın nedeniyle iptal eden Belediye, vatandaşların oruç ayı coşkusunu yaşayabilmesi için ramazan tırı oluşturdu.

Her akşam mahalleleri dolaşan tırın dorse kısmındaki sahnede mahalli sanatçılar tarafından ilahiler, tasavvuf musikisi ve halk müziği eserlerini seslendiriliyor, ayrıca Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından dini ezgilere eşlik ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde kalan hemşehrilerimizin evlerine ramazan coşkusunu götürebilmek için böyle bir çalışma yaptık. Hazırladığımız ramazan tırı ile ilk programımızı Gülabibey Mahallesi'nde gerçekleştirdik. Ramazan coşkusunu cadde cadde, sokak sokak tüm mahallelerimizde her hanemize ulaştıracağız." dedi.

