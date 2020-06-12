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Çorum'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

ÇORUM HABERLERİ  | 12.06.2020 21:08 | Son Güncelleme

Çorum'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

ÇORUM (AA) - Çorum'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Kent merkezinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokaklardaki su birikintileri dolayısıyla sürücü ile yayalar güçlük çekti, arızalanan araçlar yolda kaldı.

Çorum-Samsun kara yolunda da trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

Çorum Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, su baskını olan bölgelerde tahliye çalışması, ev ve iş yeri sahipleri de temizlik yapıyor. Mazgallar da yağış süresince kontrol ediliyor.

- Tarihi Saat Kulesi'nde şimşek güzel görüntü oluşturdu

Öte yandan, kentte sağanakla oluşan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Çorum'un simgelerinden tarihi Saat Kulesi, çakan şimşeklerle güzel görüntü oluşturdu.

Çorum ile çevresinde sağanak ve dolunun hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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