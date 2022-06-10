YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da sahte içki üretilen eşyalar ve tütün ürünleri imha edildi

Çorum'da sahte içki üretilen eşyalar ve tütün ürünleri imha edildi

10.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sahte içki üretilen eşyalar ve tütün ürünleri imha edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da operasyonlarda ele geçirilen sahte içki üretiminde kullanılan eşyalar ile tütün ürünleri imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen sahte içki üretilen eşyalar ve tütün mamullerinden savcılık soruşturması tamamlananlar, Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında yakıldı.

Polis ekipleri, kaçakçılık ürünlerinin imhası sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuzcan Taşdemir, gazetecilere, 2021 yılında 3 ton tütün ve tütün mamulü, 690 paket kaçak sigara, 7 milyon boş makaron, 15 kilogram nargile tütünü, 429 çok amaçlı kutu, 4 ton kaçak ve sahte alkollü içki, 300 şişe alkollü içki, yaklaşık 20 kilogram anason bitkisi ile sahte içki üretiminde kullanılan eşya ele geçirildiğini anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldıAdana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı
Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandıAdana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:05
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:43
Akşam
20:17
Yatsı
22:05
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.