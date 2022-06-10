Çorum'da sahte içki üretilen eşyalar ve tütün ürünleri imha edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da operasyonlarda ele geçirilen sahte içki üretiminde kullanılan eşyalar ile tütün ürünleri imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen sahte içki üretilen eşyalar ve tütün mamullerinden savcılık soruşturması tamamlananlar, Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında yakıldı.

Polis ekipleri, kaçakçılık ürünlerinin imhası sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuzcan Taşdemir, gazetecilere, 2021 yılında 3 ton tütün ve tütün mamulü, 690 paket kaçak sigara, 7 milyon boş makaron, 15 kilogram nargile tütünü, 429 çok amaçlı kutu, 4 ton kaçak ve sahte alkollü içki, 300 şişe alkollü içki, yaklaşık 20 kilogram anason bitkisi ile sahte içki üretiminde kullanılan eşya ele geçirildiğini anlattı.

