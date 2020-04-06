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Çorum’da Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme

ÇORUM HABERLERİ  | 06.04.2020 18:48 | Son Güncelleme

Çorum’da kent içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin sefer sayıları azaltıldı.Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının sefer sayılarının azaltıldığı, yeni düzenleme ile tüm hatlarda en son sefer saatinin 21.00 olduğu vurgulandı.Koronovirüs salgını nedeniyle şehir içi toplu ulaşım otobüslerinin sefer sayılarının azaldığı, yolcu sayılarının da yaklaşık yüzde 90’a yakın düştüğü ifade edilen açıklamada, “700 olan toplu taşıma sefer sayısı 300’e indi.

Çorum’da Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme

Çorum’da kent içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin sefer sayıları azaltıldı.
Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının sefer sayılarının azaltıldığı, yeni düzenleme ile tüm hatlarda en son sefer saatinin 21.00 olduğu vurgulandı.
Koronovirüs salgını nedeniyle şehir içi toplu ulaşım otobüslerinin sefer sayılarının azaldığı, yolcu sayılarının da yaklaşık yüzde 90’a yakın düştüğü ifade edilen açıklamada, “700 olan toplu taşıma sefer sayısı 300’e indi. Toplu ulaşımda kullanılan 64 otobüs sayısı ise 28’e indi. Yapılan yeni düzenleme ile toplu ulaşım için belirlenen sefer saatleri de belirlenmiştir.” denildi.
Açıklamada ayrıca vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

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