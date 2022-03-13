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Çorum'da seyir halinde alev alan kamyon yandı

13.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da seyir halinde alev alan kamyon yandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da seyir halindeyken alev alan kamyonda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Merzifon-Çorum kara yolu 35. kilometrede seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BG 6050 plakalı kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Dumanı fark edip aracı park eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamyon kullanılamaz hale geldi.

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