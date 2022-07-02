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Çorum'da silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

02.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iş yerinde silahla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Ata Caddesi'ndeki tekel bayisinde gece saatlerinde bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan G.A. (27), sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karnından yaralandığı belirlenen G.A'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

G.A'nın, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edildi.

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