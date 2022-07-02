Çorum'da silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iş yerinde silahla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Ata Caddesi'ndeki tekel bayisinde gece saatlerinde bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan G.A. (27), sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karnından yaralandığı belirlenen G.A'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

G.A'nın, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz