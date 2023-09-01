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Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

01.09.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir ikametin camına isabet etti.

Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan E.B. (17) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile B.Ö.’ye (17) ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu kolundan yaralanan B.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin camına isabet ederken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren E.B. suç aleti silahla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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