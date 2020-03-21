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Çorum’da sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı

ÇORUM HABERLERİ  | 21.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle lokantaların kapandığını, bu nedenle eski duruma göre sokak hayvanlarının yeterince yiyecek bulamadıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr.

Koronavirüs salgını nedeniyle lokantaların kapandığını, bu nedenle eski duruma göre sokak hayvanlarının yeterince yiyecek bulamadıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Korona virüse karşı yoğun çalışmalarımız sırasında can dostlarımızı da ihmal etmiyoruz. Hayvan dostu gönüllülerimizle birlikte sokak ve yaban hayvanları için doğaya mama bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu ve diğer hayvan derneklerinin temsilcileriyle bu çalışmalarınızı sıklaştırdık.” dedi.
Çorum Belediyesi’nin sokak ve yaban hayvanlarına karşı yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen, yapılan çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve ekibine teşekkür etti.

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