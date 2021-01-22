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Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla korumaya alınan 7 köpek sahiplenildi

22.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla korumaya alınan 7 köpek sahiplenildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşların sosyal medyadan gönderdiği mesaj üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin koruma altına aldığı bir aylık 7 köpek yavrusu, iki kardeş tarafından sahiplenildi.

Oğuzlar ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, tahıl ambarının altında bulunan 1 aylık köpek yavrularının bakımını üstlendi.

Köpeklerin beslenme ihtiyacını gideren mahalle sakinleri, ambar çevresinde de önlem aldı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle köpeklerin sağlıklı kalamayacağını düşünen mahalle sakinleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek korunmalarını talep etti.

Yıldırım'ın talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Sağlık problemi olmadığı tespit edilen 7 köpek yavrusu, belediye ekiplerince ambarın yanına yapılan kulübeye yerleştirildi.

Anadolu Ajansının, "Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı" başlığıyla servis ettiği haberi okuyan Mustafa ve Hayrettin Büyükpatlak kardeşler, köpekleri sahiplenmeye karar verdi.

Oğuzlar Belediyesine telefonla ulaşarak sahiplenme taleplerini ileten iki kardeşin isteği uygun bulundu.

Köpek yavruları Belediye görevlilerince Büyükpatlak kardeşlere teslim edildi.

Belediye Başkanı Yıldırım, AA muhabirine, yavruların sıcak birer yuvaya kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, köpeklerin bakımını üstlenen ilçe sakinlerine ve sahiplenen kardeşlere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Yıldırım, ayrıca ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı noktalara yiyecek bıraktıklarını kaydetti.

Mustafa Büyükpatlak da köpek yetiştirmeyi sevdiğini, yavruların da "kar beyaz" oluşunun kendisini etkilediğini ve sahiplenmeye karar verdiğini söyledi.

Yavrulardan ikisini merkeze bağlı bir köydeki evinde besleyeceğini, diğerlerini arkadaşlarına vereceğini anlatan Büyükpatlak, herkese köpek satın almak yerine sokaktakileri sahiplenmeye davet etti.

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