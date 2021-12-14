Çorum'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Medet Karabacak'ın kullandığı 06 ZBH 36 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Burunçiftlik Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü ile yanında bulunan Şeriban Karabacak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Medet Karabacak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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