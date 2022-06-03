Çorum'da süneyle mücadele amacıyla doğaya bin keklik salındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da süneyle mücadele çalışmaları kapsamında doğaya bin keklik bırakıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Çatak köyü civarında düzenlenen törende Çorum'un tarım şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en çok tritikale buğdayının Çorum'da üretildiğini belirten Çiftçi, kentin ayrıca birçok tarımsal üründe ilk 5'te yer aldığını vurguladı.

Çorum'un buğday üretiminde de söz sahibi olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Buğday üretiminde kaliteyi etkileyen önemli bir zararlı var. Süne, buğdayın hem fiyatını düşürüyor hem de kalitesini etkiliyor. Biz de 2019'dan itibaren doğaya keklik salıyoruz. Keklik, süneyle biyolojik mücadelede en önemli unsurlardan biri. Bir keklik, bir günde 500 süne yok edebiliyor. Dolayısıyla kimyasal mücadeleden ziyade biyolojik mücadeleye önem veriyoruz." dedi.

Süneyle biyolojik mücadele kapsamında toplam 5 bin sünenin doğaya bırakıldığını anlatan Çiftçi, "Çorum Ticaret Borsamız, 2018 ile 2021 yıllarının karşılaştırmasını yaptı. Polatlı Ticaret Borsası ile de fiyat karşılaştırması yapıldı. 2018'de Polatlı Borsası, bizden yüzde 30 daha fazla buğdaya fiyat veriyor. Ürün, orada daha kaliteli, daha fazla para ediyor. 2019'da yüzde 20'ye, 2020'de yüzde 10'a düşüyor. 2021 yılı itibarıyla bizim borsamız yüzde 1 daha yüksek fiyatla buğday almaya başlıyor. Bunun manası açık. Artık buğdaydaki kalite artmış oldu. Süne ile mücadele başarılı oldu, bundan dolayı da vatandaşımızın eline daha fazla para geçer oldu. Mücadelenin başarıya ulaştığını görüyorum." diye konuştu.

- "Burada en önemli hususlardan biri kaçak avlanma"

Vali Çiftçi, doğaya bıraktıkları kekliklerin hayatta kalması gerektiğine dikkati çekerek, "Kekliklerin sayısının artması lazım ki süneyle mücadele başarıya ulaşabilsin. Burada en önemli hususlardan biri kaçak avlanma. Kaçak avlanma durumunda kekliklerin sayısı azalıyor, mücadelemiz kesintiye uğrayabiliyor. Burada vatandaşlarımıza, çiftçilerimize önemli bir görev düşüyor. Kaçak avlananları lütfen ihbar etsinler, bu mücadele kesintiye uğramasın." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da belirli bölgelerde dikilmek üzere muhtarlara meyve fidanları dağıttıklarını kaydetti.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.

