YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da süneyle mücadele amacıyla doğaya bin keklik salındı

Çorum'da süneyle mücadele amacıyla doğaya bin keklik salındı

03.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da süneyle mücadele amacıyla doğaya bin keklik salındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da süneyle mücadele çalışmaları kapsamında doğaya bin keklik bırakıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Çatak köyü civarında düzenlenen törende Çorum'un tarım şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en çok tritikale buğdayının Çorum'da üretildiğini belirten Çiftçi, kentin ayrıca birçok tarımsal üründe ilk 5'te yer aldığını vurguladı.

Çorum'un buğday üretiminde de söz sahibi olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Buğday üretiminde kaliteyi etkileyen önemli bir zararlı var. Süne, buğdayın hem fiyatını düşürüyor hem de kalitesini etkiliyor. Biz de 2019'dan itibaren doğaya keklik salıyoruz. Keklik, süneyle biyolojik mücadelede en önemli unsurlardan biri. Bir keklik, bir günde 500 süne yok edebiliyor. Dolayısıyla kimyasal mücadeleden ziyade biyolojik mücadeleye önem veriyoruz." dedi.

Süneyle biyolojik mücadele kapsamında toplam 5 bin sünenin doğaya bırakıldığını anlatan Çiftçi, "Çorum Ticaret Borsamız, 2018 ile 2021 yıllarının karşılaştırmasını yaptı. Polatlı Ticaret Borsası ile de fiyat karşılaştırması yapıldı. 2018'de Polatlı Borsası, bizden yüzde 30 daha fazla buğdaya fiyat veriyor. Ürün, orada daha kaliteli, daha fazla para ediyor. 2019'da yüzde 20'ye, 2020'de yüzde 10'a düşüyor. 2021 yılı itibarıyla bizim borsamız yüzde 1 daha yüksek fiyatla buğday almaya başlıyor. Bunun manası açık. Artık buğdaydaki kalite artmış oldu. Süne ile mücadele başarılı oldu, bundan dolayı da vatandaşımızın eline daha fazla para geçer oldu. Mücadelenin başarıya ulaştığını görüyorum." diye konuştu.

- "Burada en önemli hususlardan biri kaçak avlanma"

Vali Çiftçi, doğaya bıraktıkları kekliklerin hayatta kalması gerektiğine dikkati çekerek, "Kekliklerin sayısının artması lazım ki süneyle mücadele başarıya ulaşabilsin. Burada en önemli hususlardan biri kaçak avlanma. Kaçak avlanma durumunda kekliklerin sayısı azalıyor, mücadelemiz kesintiye uğrayabiliyor. Burada vatandaşlarımıza, çiftçilerimize önemli bir görev düşüyor. Kaçak avlananları lütfen ihbar etsinler, bu mücadele kesintiye uğramasın." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da belirli bölgelerde dikilmek üzere muhtarlara meyve fidanları dağıttıklarını kaydetti.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Depremi önceden haber veren EDIS sistemi tanıtıldıDepremi önceden haber veren EDIS sistemi tanıtıldı
Aksaray'da 40 yılını dolduran öğretmen gözyaşları arasında mesleğine veda ettiAksaray'da 40 yılını dolduran öğretmen gözyaşları arasında mesleğine veda etti
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:10
Sabah
05:04
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:13
Yatsı
21:58
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.