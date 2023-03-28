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Çorum’da tankerle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

28.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da yakıt yüklü tankerle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Çorum’da tankerle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Habip A.(49) idaresindeki 06 HC 5183 plakalı yakıt yüklü tanker, Samsun-Çorum Karayolu Kaymakcı mevkiinde aynı yönde seyreden Mızrabi C.B’nin (58) kullandığı 19 ADG 422 plakalı traktörle çarpıştı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Mızrabi C.B. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araçlardan yola dökülen yakıt karayolları ekiplerince temizlendi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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Çorum traktör Tanker kaza yaralı

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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