Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı

Çorum’da yaşanan hava kirliliğinin en aza indirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir hava kalitesine ulaşılması gayesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kentte yer alan kurum ve kuruluşlardan oluşturulan komisyon marifeti ile 2020-2024 yıllarını içine alan temiz hava eylem planı tamamlanarak son şekli verildi.

Hazırlanan planda İl merkezi ısınma sisteminde yakıt olarak kömür kullanan kaloriferli kamu lojmanları, okullar, yurtlar, bağlı kurum ve kuruluşlar, apartmanlar, işyerleri ve iş merkezlerinde kömür yakılmasının yasaklanması ve 1 Ekim 2020 tarihine kadar kömür kullanan apartmanların alternatif temiz yakıt sistemine geçilmesinin mecburi hale getirilmesi de yer aldı.

Temiz hava eylem planı ile kentte ait sıkıntılar hava kalitesi ölçüm verilerine dayanarak tespit edilmiş ve çözüm teklifleri sıralanarak mevzuatta belirtilen sınır değerler hedef olarak planlandı. Bu eylem planının hazırlanmasındaki temel gaye hava kalitesi hedeflerinin sağlanarak hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak olduğu bildirildi. Temiz hava eylem planında, kamu kurum kuruluşları ve toplumun bütün kesimlerinin koordineli çalışmaları ehemmiyet arz etmektedir. Ana hedef hava kirliliğine sebep olan kaynaklarda gerekli tedbirlerin alınarak hava kalitesinin iyileştirilmesi ve AB standartlarını sağlayan, solunabilir temiz bir hava kalitesi oluşturmak olduğu belirttildi.

Hava kirliliği ile daha etkin ve koordineli bir mücadele yürütülesi maksadıyla hazırlanan ve Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından imzalanan 2020-2024 temiz hava eylem planı onalyanmış oldu.



