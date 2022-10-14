YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

14.10.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çorum'da yakaladığı terör örgütü PKK/YPG üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, 2014-2016 yıllarında Suriye'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren, daha sonra yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu bir şüphelinin Çorum'da ikamet ettiği belirlendi.

Zanlı, Çorum'da adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li Nazlıaka, Kilis'te partililer ve vatandaşlarla buluştuCHP'li Nazlıaka, Kilis'te partililer ve vatandaşlarla buluştu
AEK Larnaka-FenerbahçeAEK Larnaka-Fenerbahçe
GÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kilis terörle mücadele

Kilis Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:23
İkindi
15:33
Akşam
18:05
Yatsı
19:19
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.