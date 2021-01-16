Çorum’da trafik kazası

Çorum’da bir çöp kamyonu, 1 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden şahsın Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Mecitözü Karayolu’nda meydana gelmiş Erkan Temel(42)’in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Nebi Ersever(55) idaresindeki 42 EDF 18 plakalı TIR ve Yaşar Seçkin(48) idaresindeki Mecitözü Belediyesi’ne ait çöp kamyonu Elvançelebi mevkiinde çarpışmıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan diğer sürücüleri ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında Çorum’da bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

