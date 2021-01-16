YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da trafik kazası

Çorum’da trafik kazası

16.01.2021 08:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bir çöp kamyonu, 1 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden şahsın Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi.Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Mecitözü Karayolu’nda meydana gelmiş Erkan Temel(42)’in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Nebi Ersever(55) idaresindeki 42 EDF 18 plakalı TIR ve Yaşar Seçkin(48) idaresindeki Mecitözü Belediyesi’ne ait çöp kamyonu Elvançelebi mevkiinde çarpışmıştı.Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel, olay yerinde hayatını kaybetmişti.Yaralanan diğer sürücüleri ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında Çorum’da bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Çorum’da bir çöp kamyonu, 1 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden şahsın Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Mecitözü Karayolu’nda meydana gelmiş Erkan Temel(42)’in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Nebi Ersever(55) idaresindeki 42 EDF 18 plakalı TIR ve Yaşar Seçkin(48) idaresindeki Mecitözü Belediyesi’ne ait çöp kamyonu Elvançelebi mevkiinde çarpışmıştı.
Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaralanan diğer sürücüleri ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında Çorum’da bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

Çorum Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:54
Öğle
12:55
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Çorum Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Açelya Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Kaymakam Akpay’dan korona virüs denetimi

Kaymakam Akpay’dan korona virüs denetimi

Sungurlu’da yılın ilk karı yağdı

Sungurlu’da yılın ilk karı yağdı

Çorum’da kaçak içki operasyonu

Çorum’da kaçak içki operasyonu

Yenişehir hayalinin gerçekleşmesinde dev bir adım

Yenişehir hayalinin gerçekleşmesinde dev bir adım

Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı

Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden 1 kişi kaldı

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Çorum’da yapımı tamamlanan huzurevi hizmete girmek için gün sayıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.