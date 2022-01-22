YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da trafik polislerinden karla mücadeleye destek

Çorum'da trafik polislerinden karla mücadeleye destek

22.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da trafik polislerinden karla mücadeleye destek

ÇORUM (AA) - Çorum'da trafik polisleri, vatandaşların kış şartlarında güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak için denetimlerin yanı sıra iş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmalarına katkı veriyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Çorum'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüye büründü.

Çorum Belediyesi ile Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışın ardından karla mücadele çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de Samsun-Ankara kara yolunun ulaşıma açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunun her iki yönünde de denetim gerçekleştirerek, ulaşımın güçleştiği noktaları tespit edip ilgili kurumların çalışma yapmasını sağlıyor.

Polis ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Çorum-Osmancık, Çorum-İskilip ve Çorum-Ortaköy ilçe bağlantı yollarında çalışma yürütüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir'in talimatlarıyla karla mücadele yapılan iş makinelerine binen trafik polisleri, telsizle haberleşerek iş makinelerinin ulaşımda problem yaşanan bölgelere sevk edilmesini sağlıyor.

Trafik ekipleri, ayrıca olası kazaların önüne geçmek amacıyla Çorum Şehirlerarası otobüs Terminali'nde kış lastiği ve takograf denetimi de yapıyor.

Denetimlerde otobüs sürücülerini yağış nedeniyle kayganlaşan yollar hakkında uyarıp araçları daha dikkatli kullanmaları yönünde uyaran ekipler, yolculara ise seyahat boyunca emniyet kemerini çıkarmamalarını tavsiye ediyor.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentteki olumsuz hava şartlarının hafta boyu devam edeceği belirtilerek, sürücü ve yayaların yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandıÇorum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
12:57
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:15

Çorum Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cumartesi

Karaoğlu Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.